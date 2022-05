Primero Maradona, segundo Messi: locura por camisas legendarias

En el deporte más visto del mundo, el fútbol, a veces ocurren cosas insólitas como la que está sucediendo ahora. Primero fue Diego Armando Maradona que un inglés decidió subastar la camisa que utilizó en el partido ante Inglaterra en el Mundial de 1986. La legendaria prenda con la que anotó los dos goles ante los británicos. Aunque la familia de Diego dijo que no era la original.

Resulta que en ese encuentro en el legendario Estadio Azteca, Steve Hodge, jugador en aquella época de la Selección de Inglaterra cambió de camisetas con Diego Armando Maradona. Esa legendaria prenda está siendo subastada por la casa de apuestas del Reino Unido, Stheby’s estimando que puede llegar a un valor cercano a los 6 millones de libras (7,2 millones de euros).

Sin embargo, la familia del astro argentino, salió a hablar sobre esa subasta y sobre la camiseta que está tasada en un valor enorme. Para ello, su hija Dalma y ex esposa, Claudia Villafañe dialogó con el programa ‘Un día perfecto’ de Radio Metro en Argentina esclareciendo ese intercambio de casacas entre Maradona y Hodge.

Dalma y Villafañe argumentaron que esa camisa que intercambió con Hodge, y que se va a subastar no fue la del segundo tiempo del partido, es decir, no marcó los dos goles con esa que Steve tiene. ‘Conociendo apenas un minuto a mi papá, sabés que esa camiseta no se la dio a nadie. La del primer tiempo, ok, la ‘cambiás’ porque tampoco sabés lo que va a pasar en el segundo. Pero esa camiseta (la del segundo tiempo) no la tiene este hombre, pobre’, dijo su hija.

Ahora la locura también persigue a Lionel Messi, pues un usuario de Instagram llamado ‘anishfutbol’, mantuvo que es un fiel amante de coleccionar casacas futboleras. A su vez, utilizó las redes para mencionar que compró la icónica camisa que mostró el argentino en el Santiago Bernabéu en el clásico ante el Real Madrid en 2017 cuando ganaron sobre el final, y anotó su gol 500.

La compra de esa camisa legendaria es sin duda alguna una locura gigante. Pues ‘anishfutbol’, que escribió en sus redes, ‘llega a mi colección… ESA camiseta que sostuvo Leo después de decidir el Clásico con su gol 500’, tuvo que pagar 450,000 dólares.

Sin duda alguna, los seguidores del fútbol desean ser como sus máximos referentes en el balompié y en este anhelo se desprende el vestirse como ellos, y más si se tratan de prendas más que legendarias del antes y después del fútbol argentino. Primero, Diego Armando Maradona, segundo, Lionel Andrés Messi con sus camisas ante Inglaterra y Real Madrid respectivamente.