Barcelona lo espera: Messi estuvo en concierto y se robó el show

¿Lionel Messi dio concierto? No, fue a ver a otros pero se robó el show, inevitablemente cada vez que va a Barcelona.

El futbolista asistió a la presentación de la banda británica Coldplay pero fue ovacionado como si hubiera estado en el escenario.



Su esposa Antonela Roccuzzo compartió así el evento en sus redes sociales:



El público gritó 'Messi, Messi' en más de una oportunidad al percatarse de su presencia en uno de los palcos y el astro no perdió la ocasión de tomarse la foto para la posteridad.



Ahora el campeón mundial tendrá que volver a París para sumarse a la concentración de cara al último partido de la Ligue 1, contra Clermont el próximo sábado, después de coronarse campeón este fin de semana tras el empate contra Racing de Estrasburgo (1-1).



Podría ser 'the last dance' para el argentino en el Parque de los Príncipes, pues al parecer no negocia ya por el año de renovación que le ofreció PSG y su intención sería salir como agente libre. ¿A dónde? Esa es la cuestión.



Según prensa catalana, no hay todavía una oferta oficial del FC Barcelona pues aún se trabaja en el ajuste económico necesario para salir de jugadores, aliviar la masa salarial y ajustarse al 'fair play' financiero de LaLiga, que al final debe aprobar el plan de adecuación para el regreso.