¿Quiénes son los favoritos a ganar The Best en cada categoría?

Los premios The Best de la FIFA está a pocas horas de comenzar con su séptima edición y todas las miradas sin duda rodean al astro argentino Lionel Messi, quien es el principal candidato a llevarse el galardón de mejor futbolista de la temporada tras ganar el Mundial. Serán 8 categorías que se premiarán este lunes 27 de febrero en París.





Para esta edición de los The Best la FIFA premiará un total de 7 categorías, donde en cada una hay tres candidatos para el mejor jugador, guardameta y entrenador de la rama masculina y femenina, además del premio Puskás al gol de la temporada.



Pese a que Lionel Messi es quien seguramente se llevará el galardón a mejor jugador del 2022, también se destaca a Alexia Putellas para ganar en la rama femenina. Sin embargo, nada está escrito y podrían haber sorpresas en las demás categorías.



¿Habrá sorpresa en The Best? Estos son los principales candidatos a ganar un premio en cada categoría:



Mejor Jugador The Best:



Lionel Messi sin duda es quien tiene la primera opción de llevarse el máximo premio al conquistar la Copa del Mundo con Argentina frente a Francia y sería su segundo trofeo tras el ganado en 2019. Aunque el argentino tiene posibilidades altas de ganarlo, compite con Kylian Mbappé y Karim Benzema, quienes tuvieron una buena temporada 2022 gracias a su alta media goleadora.



Mejor jugadora The Best:



La principal candidata y máxima favorita a llevarse esta edición es Alexia Putellas, quien pese a estar lesionada es quien puede llevarse el galardón. Sin embargo, la falta de continuidad podría ser un factor primordial para no quedarse con el trofeo. En ese caso Alex Morgan podría dar la sorpresa y quedarse con a la distinción.



Mejor entrenador The Best:



En esta categoría la decisión está más reñida, pues están tres candidatos como Lionel Scaloni, Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. Sin embargo, sobre el papel el favorito a llevarse el gran trofeo sería el seleccionador de Argentina, quien logró ganar el tercer título mundial para su país después de 36 años.



Mejor entrenadora The Best:



Para esta categoría la candidata a ganar el anhelado trofeo de la FIFA está más pareja, pues todas ganaron títulos importantes. Sin embargo, en el papel la favorita es Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra y quien ganó la Eurocopa femenina 2022. Sin embargo, Pia Sundhage ganadora de la Copa América femenina con Brasil y Emma Hayes, entrenadora del Chelsea, mantienen sus opciones tras estupendas temporadas.



Mejor portero The Best:



En esta categoría Emiliano ‘Dibu’ Martínez es en primera instancia el que podría llevarse el The Best tras ser importante durante el Mundial, pero su perseguidor más cercano es el belga Thibaut Courtois, quien se destacó con Real Madrid, pero el peso de ganar la cita mundialista pesaría y el argentino no tendría problemas para alzarse el trofeo.



Mejor arquera The Best:



Como ya es costumbre, Sudamérica tendrá representación en esta categoría, pues la arquera chilena Christiane Endler, hoy en Lyon es candidata a ganarse el galardón, pero no asistir al Mundial con su país tras quedar eliminada con Haití sería determinante. En ese caso, Ann-Katrin Berger, portera del Chelsea y actual campeona de la liga inglesa, tendría la oportunidad de ganar el trofeo por encima de la sudamericana y de Mary Earps del Manchester United.



Mejor gol Puskás The Best:



Para esta categoría habría un poco más de competencia, pues el mejor gol dependió de votación de espectadores y cualquiera podría ganarlo. Sin embargo, la anotación de Richarlison con Tottenham Hostpur podría pesar frente a los hechos por Dimitri Payet con Marsella y Marcin Olesky con Warta Poznan. Además, sería un consuelo para el brasileño tras eliminación del Mundial.



Fecha, hora y TV para ver la gala de premios The Best de la FIFA:



Día: lunes 27 de febrero 2023

Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

Transmisión: ESPN y Star +