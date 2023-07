Messi, del fútbol a la cocina: video del jugador se hizo viral

Lionel Messi se hizo tendencia en las últimas horas no solo porque arribó a Miami para su presentación el próximo domingo con el Inter Miami sino porque desde este miércoles quedará inmortalizado en el menú de todos los Hard Rock Café.



Y es que la firma de hoteles, restaurantes y casinos confirmó que el argentino tendrá su propio sandwich de pollo, inspirado en uno de sus platos favoritos, la Milanesa.



El ‘Made For You by Leo Messi’ estará disponible en todos los Hoteles Hard Rock y se inspira en el plato típico de Argentina y uno de los favoritos del futbolista, que es embajador de Hard Rock Internacional.

"Estoy encantado de traer al mundo los sabores de mi país de origen con el lanzamiento de mi propio sándwich de pollo, inspirado en uno de mis platos favoritos, la Milanesa", señaló Messi en un comunicado, en el que agrega que "no ha habido mejor socio que Hard Rock International para dar vida a esto", mencionó Messi en un comunicado en conjunto con Hard Rock.



El sandwich de Messi consiste en una pechuga de estilo milanesa cubierta con queso provolone, alioli de hierbas, acompañado de tomates y rúgula, servido en pan artesanal.



Para celebrar este lanzamiento, Messi hizo un comercial con Hard Rock el cual se hizo viral ya que se vistió de chef y empieza a dirigir una cocina de uno de los hoteles mientras presenta el nuevo plato.



Vale resaltar que este lanzamiento se da previo al inicio de la etapa del campeón del mundo en el Inter Miami el cual se daría el 21 de julio ante Cruz Azul en la Leagues Cup.