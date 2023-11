Messi, Antonela y sus hijos, de vacaciones: así revolucionan Disney

Lionel Messi ya disfruta de unas largas y merecidas vacaciones, junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.



Para el futbolista argentino, del Inter Miami, su familia es lo más importante y por eso quiere que se diviertan, por eso eligió el mágico mundo de Disney, en Orlando, Estados Unidos, para empezar a descansar y a distraerse, pues volverá a competencia hasta el 2024.



No hay muchas imágenes, pues la familia Messi intentó pasar desapercibida: Lionel y Antonela usaron gorras y ropa oscura, pero era imposible no ser reconocido. Eso sí, tuvieron logística suficiente para no ser interrumpidos.



ليو وأنتونيلا في ديزني مع الأطفال 💙 pic.twitter.com/UG4kw8M4r4 — Messi Xtra (@M30Xtra) November 25, 2023

Muchos no entendían el alboroto, pero era claro que Messi, Antonela y sus tres hijos, revolucionaron Disney.



Por ahora, Lionel solo piensa en descansar, conocer y compartir con su núcleo familiar, pues tendrá que presentarse a pretemporada con el Inter Miami el 10 de enero de 2024.