Amenazas a Messi en Argentina: ‘Esto puede alejarlo de su país’

El entrenador de Newell's Old Boys de Rosario, el exinternacional Gabriel Heinze, afirmó este jueves que la amenaza perpetrada por un grupo de narcotraficantes contra Leo Messi y su familia "aleja" al astro rosarino de su país de origen.



"Esto atenta a todo, a toda persona y a todo lo que es esto. Por supuesto, esto aleja a Leo y a cualquier otro. Estamos hablando de esto porque es Leo, pero también hay muchos chicos a los que les gustaría volver (a Argentina)", aseveró Heinze durante una comparecencia de prensa.



El exfutbolista, que compartió vestuario con Messi en la Albiceleste entre 2005 y 2010, calificó de "locura" lo sucedido en la madrugada de este jueves, cuando un local de la familia política de Messi en Rosario fue tiroteado por un grupo de narcotraficantes.

Además de los disparos, en el lugar se encontró un mensaje dedicado al capitán de la selección argentina: "Messi te estamos esperando, (el intendente de Rosario, Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar". "Estamos hablando de que es nuestro jugador, también por la relación que tengo (con Messi), pero es una locura todo esto y te hace pensar muchas cosas", afirmó Heinze.



El exjugador del Manchester United, Real Madrid, Olympique de Marsella y Roma, entre otros equipos, volvió a su país natal en 2015 para entrenar a Godoy Cruz, una decisión "irresponsable", afirmó, por no considerar los niveles de inseguridad de Argentina.



"Es una irresponsabilidad de mi parte, pero es la verdad, no lo pensé. Me llevaron a otras cosas la decisión, pero sí reconozco que es una irresponsabilidad de mi parte", subrayó el director técnico de Newell's. El club rosarino, en cuyas categorías inferiores militó Messi antes de mudarse a Barcelona, es citado frecuentemente como uno de los posibles destinos para la retirada de la 'Pulga' de los terrenos de juego.



Rosario -donde Messi celebra habitualmente las fiestas navideñas y posee una casa dentro de un barrio privado con su familia- es considerada la ciudad más castigada por la violencia en Argentina, especialmente por la acción de bandas de narcotraficantes.



