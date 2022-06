¿Le echaron perros en público? A buen entendedor pocas palabras, James

La vida sentimental de james Rodríguez es tan incierta como su futuro profesional. No es que no haya algo que contar, es que el secretismo en su caso es la constante desde hace años.

Mientras se habla en Argentina de una impensada opción de Boca Juniors y algunos días que tendrá que seguir en Al-Rayyan aunque no le guste mucho la idea, en su vida privada se arman y se desarman romances con mucha facilidad.



El último, al parecer con la actriz Kimberly Reyes, fue desmentido por ella misma en sus redes sociales. Claro, no significa que las actrices hayan quedado fuera del radar, no cuando ellas mismas abren espacio al debate.



Precisamente ha sido la actriz Lina Tejeiro quien ha abierto una puerta a la especulación, en una dinámica en su canal de Youtube en la que, además de contar que tuvo un intento fallido de reconciliación con Andy Rivera, contó que tiene una amistad de vieja data con James.



“Somos muy amigos hace muchos años. La gente no lo sabe, somos muy amigos hace muchos años, desde que estaba en el Porto o desde antes”, indicó y agregó: “Nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un berraco, echado pa’ lante, excelente papá y muy guapo, por cierto”, dijo.

Lina Tejeiro habló de James

Lina Tejeiro habló de James

Y aquí dejó la puerta abierta: “El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno [risas]. Es muy guapo, muy pilo, muy inteligente. Valoro mucho lo que hemos construido como amistad porque realmente solo somos amigos. Y si nace algo más, no me enojo”, afirmó entre carcajadas.



Ella misma reconoció que las especulaciones iban a estar al orden del día tras sus comentarios. Y así ha ocurrido. No podrá quejarse ahora de que no lo vio venir...