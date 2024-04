La colombiana, en el olvido: estas son las 20 mejores ligas del mundo

El fútbol en la mayor parte del mundo está en su remate de temporada y muchos equipos empiezan a perfilarse para quedarse con los títulos en sus respectivos torneos, siendo las ligas los que más protagonismo se llevan.

La liga colombiana no es ajena y aunque equipos como Junior y Millonarios consiguieron resultados positivos ante Botafogo y Flamengo, eso aún no es suficiente para potenciar el torneo local que ha recibido muchas críticas del técnico de Selección Colombia Néstor Lorenzo por su bajo nivel.



Ahora, a eso se le suma que el centro de estadísticas Opta, dio a conocer las 20 mejores ligas del mundo y Colombia no aparece en ese radar.



De hecho, de las sudamericanas, las ligas mejor ubicadas son las de Brasil y Argentina, quienes están en las posiciones 10 y 19 respectivamente.



En el top 5 aparecen grandes ligas de Europa como la Premier League, Bundesliga, Serie A, LaLiga y Ligue 1.



De igual manera, las europeas son las más dominadoras en ese ranking con 18 ligas presentes, mientras que de Centroamérica la única es la MLS que está en la posición número 15.



Así está el top 20 de mejores ligas del mundo según Opta:



1.Premier League

2.Bundesliga

3. Serie A

4. La Liga

5. Ligue 1

6. Championship

7.Eredivisie

8. Primera Liga

9. Pro League de Bélgica

10. Brasileirão.

11. Swiss Super League

13. Russian Premier League

13. Süper Lig de Turquía

14. Superligaen

15. MLS.

16. Austrian Bundesliga.

17. La Liga Smartbank de España

18. Ekstraklasa de Polonia

19. Liga Profesional de Argentina

20. Segunda Bundesliga