Casale explotó en tristeza: ‘Qué duro es esto, otra vez Millonarios’

Si había un candidato en el Grupo A para llegar a la final de la Liga BetPlay 2022-II era sin duda alguna, Millonarios. El cuadro albiazul había demostrado ser el mejor en su zona, y llegaba a enfrentar a su clásico rival en condición de visita. El empate le servía, siempre y cuando, el Deportivo Pereira no ganara en Barranquilla ante el Junior. La victoria le hubiese dado el tiquete a la final sin importar un triunfo pereirano.

No obstante, se invirtió la papeleta completamente. Millonarios jugó como si no fuera el candidato para llegar a la final. Regaló la pelota a Santa Fe, que, con poco, logró abrir el marcador aprovechando un error en salida de Andrés Llinás. La realidad es que los embajadores no estuvieron realmente a la altura del partido, agobiado por su clásico rival, y se encontraron con un empate agónico, el cual, poco o nada significaba por la derrota del Junior contra Pereira.



Ante todo pronóstico, la final terminó siendo Deportivo Pereira contra el Deportivo Independiente Medellín. Antonio Casale, periodista de ESPN y que nunca ha ocultado su amor por Millonarios, analizó el empate albiazul en el clásico y fue realmente crítico. “No, muy duro esto. Muy mal Millonarios”, fueron las primeras palabras de Casale con una decepcionante voz, pues estuvieron a nada de llegar a la final.



La historia con Alberto Gamero en Liga BetPlay ha sido más que esquiva, y no han podido revalidar ese objetivo de alzar un título liguero hasta ahora Un nuevo año que no podrán conseguir ese ansiado trofeo, “Santa Fe desactivó la mitad y Millonarios sin Larry Vásquez definitivamente. Así como en la crisis, así tal cual”. Posteriormente, fue aún más fuerte con los embajadores, referenciando que no estuvieron a la altura del rival, ni del escenario que se estaban jugando, “empató Millonarios, pero no sirve de nada el empate. Lo empató más por una jugada al final aislada porque tuvo una sola acción de gol, la de Maca al comienzo del segundo tiempo, así que bueno, Millos jugó a una velocidad menos, es increíble”.



El escenario para Santa Fe era más complejo: ganar y que Pereira no sumara de a tres en Barranquilla. Los pereiranos dieron la sorpresa de visita y en Bogotá, parecía que el obligado a ganar era el cuadro cardenal, tal vez, para dañarle la fiesta albiazul a su rival, “pareciera que el de la urgencia era Santa Fe, sabiendo que Santa Fe estaba eliminado casi desde el comienzo porque Pereira ganaba en Barranquilla”.



Luego, reiteró que hay confianza plena en Alberto Gamero, “ojalá mantengan a Gamero, creo que lo merece. La Copa le salva la temporada y el proceso lo merece, ojalá mantengan la base, ojalá traigan un nueve de verdad, y ojalá traigan tres o cuatro jugadores para reforzar. Jugar en Millonarios bajo presión es diferente que jugar en otro lado. Pero qué duro esto, otra vez”.