Líder de ‘Los del Sur’ le respondió fuerte a César Augusto Londoño

Desde el pasado domingo 16 de abril el tema central del fútbol colombiano es la violencia que se vivió en el estadio Atanasio Girardot por parte de la barra ‘Los del Sur’, que tienen serias diferencias con la directiva de Atlético Nacional.



Los enfrentamientos con la policía provocaron la suspensión del partido con América de Cali, y luego un cruce de palabras y acusaciones entre directivos verdolagas, la barra popular, el alcalde de Medellín y sus trabajadores, así como el pronunciamiento de exfutbolistas de Nacional.



Sin embargo, el periodismo también ha sentado postura sobre la ruptura de las relaciones entre hinchas y dirigentes; además sobre los beneficios económicos que habría recibido ‘Los del Sur’, y hasta de contratos de algunos aficionados con la alcaldía de Medellín.



En medio de las reacciones desde los diferentes rincones, hubo un concepto en redes sociales, de parte de César Augusto Londoño, que le ha traído fuertes críticas. El periodista de Caracol Radio publicó en su cuenta de Twitter una descripción personal sobre lo que piensa de las barras bravas.



Londoño dijo tener identificadas a las barras populares y luego describió las que para él son las características especiales de un hincha de barra brava, con varios calificativos que fueron criticados.



“Las barras bravas están identificadas: son vagos, drogadictos, con tendencia al bandidaje, andan armados y con malas intenciones. Pero los dejan ingresar a los estadios. Tienen un negocio montado con boletas, droga, licor y viajes. Hay que erradicarlas, delincuentes disfrazados”, escribió.



Ahora Felipe Muñoz, líder de ‘Los del Sur’, reaccionó a la publicación de Londoño en redes sociales. En entrevista con ‘Dímelo King’, el aficionado más mediático de la barra de Nacional respondió lo que pensaba de la opinión de César Augusto, a quien calificó de “personaje nefasto”.



“No sé cómo le doy importancia, pero me toca enterarme muy bien de todos los adefesios periodísticos de todos los días”, prosiguió.



Luego opinó: “Esa es una afirmación estúpida, torpe, tonta, mentirosa, calumniosa, discriminatoria… está estigmatizando y estereotipando de manera negativa algo que él cree, que tal vez pueda existir en las barras, pero no puede generalizar”.



“Es una apreciación estúpida de un periodista que es muy célebre, y no porque sea bueno en la historia periodística del país. Un ídolo como René Higuita, alguna vez le dio su merecido en un aeropuerto hace muchos años, precisamente por imprudente, por grosero, por irrespetuoso… entonces es algo que no se le puede dar atención”, manifestó el barrista, vocero de ‘Los del Sur’.