Clubes del mundo le coquetean a Messi: hasta en el FPC le hacen guiño

¿A quién no le gustaría tener al mejor jugador del mundo en sus filas? Pues bien, Lionel Messi sigue libre y tras no conseguir la renovación con FC Barcelona, a más de uno interesado en ficharlo. Pero no bastará solo con el interés para hacerse al '10' argentino, tendrán que tener una buena chequera.



La fallida renovación de Lionel Messi con el equipo azulgrana revolucionó las redes sociales, y uno que otro club, de manera jocosa, aprovechó para mostrar su deseo de fichar al argentino.



Uno de los primeros en reaccionar fue Deportivo Pasto, equipo del fútbol colombiano. Olimpia, de Honduras, y Newell's de Argentina, también se lanzaron al agua. La cuenta oficial de la Conmebol Libertadores también le extendió la invitación.

Sin embargo, no solo las cuentas oficiales de los clubes han mostrado su deseo de fichar a Messi, los hinchas del mundo se ilusionan con verlo en sus equipos. Por eso no perdieron la oportunidad para ponerle la camiseta, así solo sea en Photoshop. Se vale soñar con un fichaje de lujo, ¿o no?