¿Le pasó por sobrado? Duras críticas a Álvaro Montero en el clásico

Para nadie es un secreto que Álvaro Montero se ha consolidado en los últimos años como un gran portero. Hay la gran polémica si hoy por hoy es el mejor arquero de la Liga BetPlay, sus atajadas lo avalan. Pero de un momento a otro, ha dejado dudas con una que otra actuación infantil como hacerse expulsar contra el Once Caldas en una jugada innecesaria y abandonando el campo de juego entre risas.

En el clásico capitalino número 308 la cosa para Álvaro Montero no fue la mejor. Un arquero necesita estar pendiente a lo largo de los 90 minutos, responder cuando tiene que ser llamado. Millonarios pasó poco peligro, pues fue un partido dominado por los embajadores, pero los cambios de Alfredo Arias le dieron otra mentalidad a Santa Fe que, en 15 minutos de 90, lograron anotar tres goles y remontar. Montero fue criticado y señalado como un responsable por su endeble participación, en especial en el primero y tercer tanto cardenal.



La defensa quedó pagando por un error grande en salida, y Jeferson Rivas aprovechó. La pelota pasó por debajo de los guantes de Álvaro Montero. El tercer tanto fue una imprecisión del guajiro que Wilson Morelo aprovechó para eludirlo con fortuna porque el balón pegó en Montero, y anotó con el arco a su merced.



Álvaro Montero generó discusiones, entre ellos Rafael Sanabria, exárbitro FIFA y ahora panelista de ESPN F90 dialogó con sus compañeros sobre la actuación del guajiro, y lo tildó de sobrado, “se confía mucho, él ya no se estira, no se tira, ya no hace nada por la pelota. Montero quiere sacar los balones de mirada, o sea, yo soy alto, mido 2 metros, soy el monstruo”, empezó diciendo Sanabria.



Sumado a su comentario inicial, sus compañeros intervinieron, y tocaron el tema de Kevin Mier, el guardameta de Nacional que da de qué hablar con sus grandes actuaciones. Francisco, ‘Pacho’ Vélez dijo, “Mier desconfía más”, y Andrés Marocco complementó, “Mier tiene una actitud de comerse al mundo y eso es fantástico, ¿pero será que Montero sí se está sobrando mucho?”.



Por su parte, Diana Rincón contestó que esa actitud de Álvaro Montero no viene de ahora, sino que habitualmente el guajiro ha tenido estos problemas. “Le hicimos un seguimiento de imágenes y ha pasado desde siempre. Dentro de la altura que tiene y lo espigado que es, el trabajo de los brazos nunca se ha hecho. Él no se estira completamente, siempre queda sobrando en un movimiento”.



Aunque se le tilde de displicente en sus atajadas o que no se tira, no se estira, Álvaro Montero no ha dejado dudas en ser uno de los grandes arqueros en la actualidad en Colombia. Siempre un golero tendrá que aguantar críticas más que cualquier otro jugador. Lo que sí, es que tuvo responsabilidad, por lo menos, en el tercer gol con una floja salida ante Wilson Morelo que lo superó y venció la meta embajadora con facilidad.



Sin duda alguna, por los tres goles que recibió en el clásico 308, no perderá la titularidad en Millonarios, tampoco perderá los llamados al combinado nacional dirigido por Néstor Lorenzo, pero sí se prestará a todos tipo de interpretaciones como la de ESPN F90.