Las fuertes declaraciones de Añor sobre Maradona por apoyar a Maduro

El venezolano Juanpi Añor, nuevo jugador del SD Huesca español, criticó este miércoles a Diego Maradona luego de que el argentino expresara su apoyo incondicional hacia el gobernante Nicolás Maduro.

“De Maradona siempre lo he dicho, como persona deja muchísimo que desear. Cuando habla de Venezuela no tiene la menor idea. Apoya a Venezuela los motivos o los intereses que tendrá con Maduro", dijo el volante al programa radial El Transistor de la Onda Cero española.



“Me parece hoy día el peor ejemplo que puede tener cualquier joven futbolista escuchando o viendo como se comporta y sobre todo las cosas que hizo... me parece la persona más lamentable que ha pasado por el fútbol", enfatizó.



Igualmente señaló que la hiperinflación, escasez generalizada y pésima prestación de servicios públicos que se vive en Venezuela, genera “impotencia" para los venezolanos dentro y fuera del país y que los acontecimientos recientes han despertado mucha esperanza. “La impotencia que se vive en Venezuela y que vivimos nosotros los venezolanos es grandísima. Después de todo lo que ha pasado estos años y sobre todo estos últimos días, ya se vive con mucha esperanza de que pueda cambiar este gobierno y que pueda solucionarse todo lo antes posible", dijo.



Además aseguró que el reconocimiento al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, luego de que anunciara que asume las competencias del Ejecutivo, es “un paso hacia adelante". “Que lo reconozcan el presidente de España como el de Estados Unidos y yo creo casi todos los presidentes del mundo como presidente encargado de Venezuela es un paso hacia adelante y es lo que nos da esperanza, porque eso era lo que nos faltaba tener, ese apoyo internacional y ayuda de todos los países".



Para Añor “es muy triste ver como reprimen de la manera que reprimen" las protestas antigubernamentales en Venezuela y "da tristeza como matan a la gente solo por pedir cambio y paz". “Llevan 20 años masacrando un país, hundiendo un país. A la gente que vive ahí a vivir en la miseria, sin conseguir los productos básicos de la vida", lamentó. Sin embargo para Añor, las recientes manifestaciones masivas en apoyo a Guaidó llenan de esperanza a quienes están fuera de Venezuela de "saber que el cambio está por venir".