Dani Alves, en campaña por jugadores viejos y por ¿eyaculación precoz?

Dani Alves es uno de esos jugadores que pone picante al fútbol: habla de todo sin tapujos, es crítico y serio cuando quiere y sabe cómo armar un alboroto a donde va.

Esta vez, en una entrevista con el programa ‘Hoy no se sale’ conducido por Ibai Llanos en ‘UBeat’, habló de lo divino y lo humano.



Empezó, por ejemplo, por una defensa a la eyaculación precoz: "La gente crea traumas a los niños con la eyaculación precoz. Cuando uno está enamorado de una persona, para qué voy a esperar tanto, déjalo fluir. Hay gente que dice que hay que aguantar dos horas, no hay que crear traumas en las personas, hay que crear cosa buenas”, dijo.



Y siguió, hablando de la edad pues, a sus 37 años, la pregunta del retiro es recurrente: "La edad son solo números, la guerra que voy a dar aún en el fútbol. Antes hacía 12 kilométros, pero lo inteligente es hacer 8 bien. Solo tengo claro una cosa, no voy a pasar vergüenza en un campo, cuando no me vea, lo dejaré”, detalló.



Más serio, el brasileño habló de la 'pandemia del racismo': "Yo he vivido eso muy de cerca, cuando hice aquello del plátano, la gente se revolucionó en las redes, pero eso no sirve. Cuando hay una catástrofe, la gente se vuelca en las redes, y luego nada. En el mundo cabe toda la gente, de lo que se trata es respetarnos. Todos somos iguales... solo hay un extraterrestre que se llama Messi. Mi mensaje es que el insulto a mí no me va a afectar y que para que uno me haga llorar...”, recalcó desde Sao Paulo.



Hasta el pelo habló el lateral, para muchos uno de los mejores del mundo: “A mí no me gusta perder ni a piedra papel tijera. Me vino Rafinha y le dije: si Ronaldo se hizo ese peinado así (en Copa del Rey contra Barcelona), por qué no lo voy a hacer yo. El me dijo: ‘no tienes huevos’ y yo le dije: perdón, yo tengo huevos y lo que tú quieras, y me hice ese peinado".