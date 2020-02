La artista que ya está cansada de que le hablen del 'Tino' Asprilla

Faustino Asprilla es uno de esos personajes que siempre dio de qué hablar dentro y fuera del campo de juego. Uno de esos momentos en su carrera que quedó en la retina de todos fue su relación con Lady Noriega, una de las mujeres más bellas de Colombia en los 90's.

Precisamente la artista, quien se ha desempeñado como actriz y cantante en su carrera profesional, se refirió al ‘Tino' Asprilla una vez más, aunque esta vez lo hizo para hablar no tan bien.

En unas preguntas rápidas del programa ‘Acá entre nos', de ‘Canal Uno', a la actriz le consultaron que cuál es la pregunta que ya no le gusta que le hagan y ella respondió tajantemente.

“¡Ay! que me hablen del Tino, me tienen harta, voy a decir mamada, hasta aquí. Supérenlo que esa vaina pasó hace más de 20 años. Me casé, tuve un hijo, me volví a separar y me tienen mamada, dejen ese pasado oscuro allá donde debe estar, en el cajón del olvido", dijo Noriega.

El exfutbolista y la artista ya han señalado