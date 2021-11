¡El colmo! Pedro Antonio Zape sufre atraco con arma de fuego en Cauca

El exarquero de la Selección Colombia, Pedro Antonio Zape, fue víctima de los ladrones en las últimas horas, en su natal Puerto Tejada (Cauca).

Según su propio relato, los asaltantes usaron armas de fuego y se llevaron todos sus documentos.



"En varias ocasiones arriman ahí donde la suegra, me quedé mirándolos y el tipo pensó que lo conocía, esta vez se me llevó los papeles. Ahora tengo que poner la demanda de la cédula, la licencia, la libreta y esas cosas", dijo en Deportes Sin Tapujos.



"Me quedé mirándolos, la reacción de uno ante un amenaza de estas es estar tranquilo y evitar que el tipo disparare, me tiró al suelo y se llevó el canguro", detalló.



Zape, de 72 años, fue cinco veces campeón de Colombia, tres con Deportivo Cali y dos con América, e integró la Selección Colombia entre 1972 y 1985. Hizo parte del cuerpo técnico de Reinaldo Rueda que ganó la Copa Libertadores con Atlético Nacional, que pasó por Flamengo y dirigió a la Selección de Chile.