Amigos de lo ajeno robaron camiseta de campeón de Libertadores 2016

Una mala noticia ha recibido Alex Mejía en Bogotá, mientras trabaja en su adaptación con Independiente Santa Fe, respecto de su residencia en Armenia.

Su esposa, Marcela Quiceno, reveló que su casa fue asaltada y calificó los hechos como "una noche de terror".



"Anoche fuimos víctimas de ladrones, a mi papá me lo amarraron, se me llevaron todo, además de los daños que le hicieron a la casa. Me duele el alma por lo que tuvieron que pasar mi papá y Martín, no tengo palabras para expresar el dolor, al menos respetaron la vida de y después apareció la perrita", explicó.



"Mi mensaje es para que me ayuden a difundir porque se llevaron todas las camisetas más importantes de Mejía", añadió la esposa del futbolista.



Así quedó la residencia familiar: