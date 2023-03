¿'Dibu' Martínez involucrado en un robo? Ladrón suplantó su identidad

El arquero de la Selección de Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez siempre ha sido protagonista por su popular modo de atajar penales e intimidar a sus rivales, actitudes que le han generado muchas críticas desde que quedó campeón del mundo en Catar.

Sin embargo, el arquero también ha sido un ejemplo para otras personas, pero desafortunadamente no ha sido para cosas buenas, pues en El Bolsón, Argentina, un delincuente robó un taller y tras ser arrestado por la policía local, el acusado no tuvo de otra que decir que ‘Dibu’ Martínez para poder quedar libre.



Pese a las confusiones de la policía sobre la verdadera identidad del sujeto, al final lograron identificarlo y confesaron que tenía similitudes, pero determinaron que “la persona es oriunda de Tandil provincia de Buenos Aires, y no era El Dibu, el arquero de selección”, dijo el reporte de las autoridades.



🚨 NO ME ARRESTEN, SOY EL DIBU

- Un delincuente fue atrapado durante un robo

- Cuando llegó la policía, se sorprendieron por la declaración del ladrón

- "Esperen, soy el Dibu Martínez" dijo

📲 https://t.co/AyadO2s47T

📍 El Bolsón pic.twitter.com/dQzaG8xJU6 — Vía Szeta (@mauroszeta) March 13, 2023



Por ahora, ‘Dibu’ Martínez está a salvo en Inglaterra y se espera que siga siendo figura en Aston Villa como en su último partido contra West Ham, partido que terminó empatado 1-1 en jornada 27 de la Premier League.