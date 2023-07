Táctica de futbolistas para conquistar en redes: ‘Lo tienen pactado’

Los futbolistas están muy pendientes de las redes sociales, pues allí publican momentos importantes de su carrera y vida personal; asimismo, algunos aprovechan su fama e imagen para conquistar mujeres, como modelos o influenciadoras.



Y justamente una de ellas reveló la que sería la táctica de muchos jugadores de fútbol para acercarse a las mujeres en redes como Instagram.



Ella es Raquel Reitx, quien en charla con El podcast de Druni, presentado por Bernardo Casp, confesó que muchos futbolistas han tratado de contactarla a través de la red social de las fotos, y todos tienen un mismo ‘modus operandi’.



“Creo que en los vestuarios tienen directamente pactado cómo hacerlo. Todos hacen lo mismo. Envían un 'fueguito', pero no reaccionan al storie, sino que lo envían. Si no les contestas, lo borran. Siempre lo mismo”, reveló Raquel.



Sin embargo, la influencer afirmó que “nunca ha sido de ligar por redes sociales” porque “no se le da muy bien”. “Con quien he estado, los he conocido antes en persona que en redes. No se me da muy bien. Me cuesta contestar en Whatsapp, cómo no me va a costar responder a mensajes directos”.