Wanda se enciende y no se quedó callada: le respondió a Maxi López 

Wanda no se quedó callada y encendió nuevamente la polémica contra su expareja, Maxi López. El argentino había mencionado que la relación con ella era muy complicada y que casi no podía ver a sus hijos. La argentina, mujer de Mauro Icardi, no dio tiempo de espera y se manifestó en redes sociales.



"Las mentiras, difamaciones o ataques los denuncio en la Justicia, que puede ser lenta, pero se puso siempre a mi favor, por eso sé que siempre llega. No tengo tiempo para engancharme en nada, ya que ocupo mi vida de trabajo y cuidando de mi mayor prioridad mis 5 hijos", dijo Wanda.

Las mentiras, difamaciones o ataques Los denuncio en la justicia . que puede ser lenta, pero se puso siempre a mi favor, por eso se, que siempre llega . No tengo tiempo para engancharme en nada , ya que ocupo mi vida de trabajo,y cuidando de mi mayor prioridad mis 5 hijos !! — wan (@wandaicardi27) 15 de julio de 2019

La polémica sigue en su parte más alta, que dejó como 'víctimas' a los hijos. Maxi López mencionaba que no podía verlos casi, por lo que buscaría volver a jugar en Europa para estar más cerca de ellos.