Los argumentos de Valenciano para decir que Viera no da garantías

Iván René Valenciano ha desatado una polémica entre los hinchas de Junior por sus últimas declaraciones, en las que habló sobre Sebastián Viera, arquero del equipo, a quien calificó como un arquero que “no da garantías.



“Garantías es lo que el arquero puede salvar”, dijo el ‘Bombardero’, quien luego explicó: “Lo pongo en duda por el partido contra América. Arquero de garantías es el caso de José María Pazo. Nosotros no teníamos un equipo que defensivamente fuera bueno, pero cuando lo necesitamos él apareció”.

Posteriormente, el exdelantero y ahora panelista en Fox Sports Radio Colombia comentó cuáles son las mayores debilidades que para él tiene el guardameta uruguayo.



“En toda su carrera, nunca lo he visto cortar un centro. No le he visto jugarse el físico contra un delantero. No estoy hablando de títulos. Una cosa es que sea hincha de Junior, pero otra es cómo analizo el juego”, subrayó.



Sin embargo, Valenciano sí quiso sacar de la discusión el tema de los títulos porque “no estoy descalificando los títulos de Viera ni su aporte en los mismos”, dijo.



Finalmente dio un ejemplo de lo que pasaría si algún día llega a ser el técnico de Junior.



“Si mañana yo soy el entrenador de Junior haría lo de Alfaro y llevaría mi arquero. A él le diría que no me gusta que no cortes un centro, no sales a achicar y quiero un arquero con esas garantías. Simplemente es un gusto”, expresó.