La 'invasora' de Champions factura millones y jugadores le coquetean

Más que una locura, la invasión del campo de la bella modelo Kinsey Wolanski resultó ser un negocio redondo para ella y para el portal de pornografía de su novio.

En una entrevista para The Sun, la mujer, quien apareció ya en las reconocidas Sports Illustrated y Maxim, dijo que nunca su carrera tuvo tanto despliegue como ahora y que eso le ayudará a tener un retiro prematuro: "Por el momento, mi plan es hacer suficiente dinero para retirarme a los 30 y esto que hice en la Champions League simplemente me permitirá lograrlo".



La modelo contó que fue "la gran aventura de su vida", que en las cinco horas que estuvo detenido pasó de 300 mil seguidores en Instagram a más de dos millones y que la publicidad que logró para ella y para su novio, el youtuber Vitaly Zdorovetskiy, dueño de un sitio de pornografía, es invaluable. Se dice que el valor del portal ya alcanzó los 4.2 millones de euros.



"Los fans amaron lo que hice, los jugadores parecía que también lo disfrutaron e incluso en la estación de Policía me pidieron que me tomara fotos con todos ellos. la respuesta fue increíble, no creí que fuera a pasar, es la gran aventura y la mejor decisión de mi vida", dijo Wolanski.



De hecho, según contó, algunos futbolistas del Liverpool intentaron coquetearle: "'No voy a revelar nombres pero un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes privados para coquetearme cuando terminó el partido. Uno me envió unos emojis y otro me decía 'te vi en el juego'. Honestamente no sabía quiénes eran hasta que revisé sus perfiles. No respondí porque ya tengo novio", dijo.



La mujer advirtió que, tras el éxito que logró con su invasión al campo, pueden esperar más 'locuras': "Planeo hacer mucho más desnudos en lugares públicos para incrementar mi perfil".







El 'camarógrafo' también hizo negocio



En entrevista con The Sun, Peter Beaumont, de 36 años, contó cómo se convirtió en el hombre que grabó todos los detalles de la invasión del campo de la modelo Kinsey Wolanski.



Según su relato, la mujer lo abordó en la tribuna del Wanda Metropolitano, fue amable y después de unos minutos le contó su plan. "Me dijo que ella no estaba realmente allí para ver el partido y que iba a correr desnuda por el campo al minuto 25. Yo estúpidamente solo dije: 'no te quites la ropa cuando Liverpool tenga la pelota y vaya a gol! De pronto desapareció y yo solo pensaba, lo hará, no te lo puedes perder".



Beaumont contó que ella le dio su teléfono celular y le ofreció 150 libras esterlinas (170 euros) para que grabara su locura. Cuando fue detenida y llevada a la Policía, el hombre fue contactado por el novio de la chica, Vitaly Zdorovetskiy. "Él encontró un bar cerca del estadio esa noche y fue a encontrarse conmigo allí. Yo tenía mi vuelo de regreso a las 6 de la mañana del día siguiente así que lo vi, le entregué las cosas de su novia y él me pagó 150 libras. Horas después vino ella con sus brazos abiertos desde el otro lado de la acera, se besaron y todos tomamos unos tragos".



El hombre dijo que los había felicitado por su atrevimiento, que ya eran "una leyenda" en las redes, pero que ellos le decían que todo era gracias a él, que grabó todo. "Tu eres la leyenda", le dijo Zdorovetskiy. Los tres aún siguen en contacto.