LA Galaxy homenajea con espectacular estatua al inglés David Beckham

El exjugador inglés David Beckham volvió a ser el centro de atención al inicio de una temporada de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), pero esta vez no por verle en acción, sino por participar en el acto de inauguración de una estatua que ha sido colocado en su honor.

El monumento es el primero de lo que a partir de ahora se conoce cómo la Plaza de las Leyendas en el Dignity Health Sports Park, el campo del Galaxy de Los Ángeles, que se encuentra en Carson (California).



En el evento estuvieron el comisionado de MLS, Don Garber, el presidente de LA Galaxy, Chris Klein, Bruce Arena, extécnico campeón con el equipo en el que jugaba el inglés y su compañero de aventuras, el irlandés Robbie Keane. Beckham, acompañado por sus padres, su esposa y algunos excompañeros de LA Galaxy, se mostró emocionado por el reconocimiento del equipo con el que ganó dos MLS Cups.



"Cuando vine a Los Ángeles me dijeron que esta era la ciudad donde los sueños se hacían realidad. Hoy, mi sueño se ha cumplido". Con esas sentidas palabras, Beckham cerró su discurso de aceptación de la estatua que lo inmortaliza a partir de este sábado en las afueras del estadio del LA Galaxy.



Antes de acudir al campo, Beckham vivió también otros homenajes, el primero con el mural del artista Mark Paul Deren que pintó en un campo comunitario en Los Ángeles. "Siempre estuve interesado en impactar el juego más allá de los campos, en hacer felices a los aficionados y en ayudar a hacer crecer MLS, una liga en la que veíamos mucho potencial y que ha demostrado su gran crecimiento desde que yo estuve aquí", aseguró Beckham en su discurso.



El exjugador del Real Madrid, equipo desde que llegó para incorporarse a la MLS, insistió en que nada hubiera sido posible sin los títulos que consiguió en 2011 y 2012. "Títulos que no hubieran llegado sin ti mi gran amigo", le lanzó el inglés a Keane, quien de manera jocosa en su discurso aseguró que se alegraba por el reconocimiento a Beckham y esperaba regresar en 2020 para su propia estatua.



Además de ser reconocido con el monumento, Beckham será elevado a lo que se conoce como el "Anillo de Honor" de LA Galaxy, en el que ya están los estadounidenses Cobi Jones y Doug Hamilton, al igual que el salvadoreño Mauricio Cienfuegos. "Ha sido todo muy emotivo, y me hace muy feliz que sea aquí en el equipo que llevo muy en mi corazón. Me emociona saber que mis hijos y sus hijos van a poder verme joven por siempre", bromeó. Beckham estuvo acompañado por su esposa Victoria y sus padres.



El ex internacional inglés dejó otro de los detalles de su personalidad al asegurar, sus hijos no estaban en el la ceremonia porque "obviamente ir a la escuela es mucho más importante". Antes de concluir su discurso, Beckham, el primer Jugador Designado en la historia de la MLS insistió en agradecer a los aficionados a los que les dijo, "espero habérmelos ganado".