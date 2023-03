Tristeza por la futbolista más bella del mundo: ‘No lo puedo creer’

Ana María Markovic es considerada como la futbolista más bella del mundo. La croata, de 23 años, mezcla su talento con su belleza, así que además de jugar para el Grasshopper, es imagen de publicidad de varias marcas que la han contratado.

Recientemente Ana fue noticia en su país, pues disputó un torneo en Chipre con la selección croata, y allí sintió un terremoto de 6,4 en la escala de Richter que azotó a Turquía. Por fortuna ella y sus compañeros resultaron ilesas después del devastador remezón de tierra.

Sin embargo, este fin de semana la croata entregó una dolorosa noticia para su carrera, la cual sus seguidores recibieron con profunda tristeza.



En el partido del Grasshopper contra el Zürich Frau, por la Superliga Femenina de Suiza, Ana Markovic sufrió un fuerte golpe y una grave lesión.



“No sé por dónde empezar... Desafortunadamente, me lesioné en el último partido y tendré que despedirme del fútbol por mucho tiempo. Duele mucho y todavía no puedo creerlo”, escribió Ana en sus redes sociales, en un emotivo mensaje.



En la publicación se ve el instante de la lesión con una foto en la que Markovic estalla en llanto por el dolor por una lesión de rodilla.



“Todos los que me conoce sabe que tengo una personalidad fuerte y que volveré aún más fuerte. Gracias a todos por su apoyo, que necesitaré aún más en los próximos meses”, comentó.