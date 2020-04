La foto que subió Memphis Depay que generó polémica en las redes

Memphis Depay se ha caracterizado por su particularidad personalidad dentro y fuera de la cancha, en esta ocasión, es nuevamente el centro de la polémica debido a una foto que subió a sus redes sociales con un león cachorro en su casa, causando indignacíon y críticas entre sus fanáticos y seguidores.

La pandemia ha hecho que la mayoría de futbolistas goce de su tiempo en casa y aproveche las redes sociales para dar a conocer un poco de sus intimidades, pero esta vez el futbolista del Olympique de Lyon fue polémico al mostrar una foto con un león cachorro: "¿Que pasa cuando un tigre se junta con un león?", escribió el delantero de 26 años.

Las críticas para Depay no sobraron, sus seguidores le reclaman que un león no es una mascota y que debería respetar el hábitat del animal, pues el león no es un animal doméstico y por más de que se trate bien en casa, se le debe respetar su espacio en la naturaleza, haciendo ver que Depay está incurriendo en abuso animal. Por su parte, el jugador holandés se encuentra recuperándose de su lesión que no lo deja jugar desde diciembre del año pasado.