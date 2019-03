Greenwood y una camiseta de último minuto para debutar en la Champions

Más allá de la histórica derrota de PSG en París, frente a Manchester United por la Champions League (1-3). En el partido se presentaron algunos hechos curiosos, entre los que se encuentran la presencia de 5 suplentes de Manchester United que eran menores de 20 años y el ingreso de un jugador, cuyo debut no estaba previsto, por lo que debió marcar su camiseta con los números que usa el equipo francés sobre su indumentaria.

Se trató de Mason Greenwood, delantero de los diablos rojos y cuya indumentaria, por lo visto, no estaba entre los presupuestos de utilería, por lo que se vio obligado a usar una camiseta sin número, marcar la misma en la previa del partido y estar disponible para ingresar.



Pero lo que los ingleses no se dieron cuenta, fue que en la imprenta del club francés, además de usar un estilo de números diferentes, algo difícil de percibir, en la parte inferior de ciertos números aparece el escudo de PSG, lo cual sí fue evidente para los medios y este viernes publicaron a través de las redes sociales.



Un descuido que seguramente no será nada agradable para la marca patrocinadora, que es diferente entre ambos equipos y que, Greenwood, espera no volver a repetir, pues ya demostró que puede jugar este tipo de partidos importantes.