Insulto estilo Mundial: Mbappé y un gesto obsceno a jugador de Auxerre

París Saint-Germain jugó su último partido de Ligue 1 contra Auxerre, partido que terminó goleando sin piedad por un marcador de 5-0, donde el francés Kilyan Mbappé fue una de las figuras al anotar el primer gol que abrió el resultado humillativo antes del Mundial de Qatar 2022.



Sin embargo, luego de terminar el partido, Mbappé fue captado por las cámaras realizando insultos ofensivos a jugadores de Auxerre, quien ingresaban uno a uno al camerino y fueron sorprendidos por la actitud de la estrella de Francia.



Con ustedes, el jugador más tonto del panorama actual. Les presento a Mbappé 🤡 pic.twitter.com/b0CQmMtP2C — What an idiot enjoyer (@deprtes4parodia) November 13, 2022

En redes sociales se difundió el video obsceno que realizó Mbappé a sus rivales y de inmediato las reacciones no se hicieron esperar, pues para muchos el talentoso jugador ya no mantiene la misma humildad como en sus comienzos como futbolista, por lo que algunos exigieron que un jugador de este tipo no representa bien a su país en un Mundial.



En la actual temporada con PSG, Mbappé ha jugado 14 partidos de Ligue 1 y ha sido el máximo goleador con 12 goles, por lo que pasa un gran momento de cara a la próxima Copa del Mundo que disputará en Qatar con Francia.