Mbappé y su técnico se burlan ante la polémica de viajes: video viral

La reacción del jugador del PSG, Kylian Mbappé, y su entrenador Christophe Galtier, no tardó en generar polémica y hacerse viral. La estrella del equipo parisino estalló en risas tras una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de utilizar tren y no avión, a raíz de una crítica que recibió el PSG en los últimos días. Galtier respondió con sarcasmo mientras su jugador se burlaba.



Todo se dio en medio de la conferencia de prensa previa al partido de este martes frente a Juventus por Champions League, cuando un periodista se refirió a la posibilidad de que el equipo viaje en tren en lugar de en avión. Días atrás invitaron al PSG a usar ferrocarril para desplazamientos cortos, pensando en el cambio climático.



Mientras Mbappé se reía y ocultaba su rostro sobre la mesa, el técnico respondió: "No me esperaba esa pregunta para ser honesto. Esta mañana he hablado con la empresa que organiza nuestros viajes para ver si podemos viajar en un barco de vela", dijo Galtier.



La reacción de ambos no tardó en viralizarse y provocó ácidas críticas. Desde el gobierno francés le dijeron a Mbappé y Galtier que "era el momento más inoportuno para reírse” y que "todos tenemos que tomarnos en serio el cambio climático”.