Mbappé se confiesa previo a la Euro: 'me ha dicho que venga al Bayern'

Kylian Mbappé está llamado a ser una de las estrellas de la Eurocopa 2021, la cual está a pocos días de comenzar (11 de junio). El astro del PSG, quien ha sido noticia por su futuro incierto, es uno de los mejores jugadores del momento, por lo que los reflectores, en el certamen de naciones, estarán apuntando hacia él.



En una entrevista con Sport Bild, el joven delantero palpitó el inicio de la Euro con Francia, torneo en el que comparte lote con Alemania, Portugal y Hungría. Grupo de la muerte.



"El partido contra de Alemania es el más difícil porque es nuestro primer partido. El equipo alemán está repleto de jugadores jóvenes y muy ambiciosos. Además, cuentan con jugadores que regresan como Thomas Müller. Tendremos que dar el cien por cien contra ambos rivales, de lo contrario no conseguiremos nuestro objetivo: el primer puesto del grupo. También me pregunto todo el tiempo cómo puede ser que los actuales campeones del mundo, los campeones de Europa y los campeones del mundo de 2014 puedan estar en el mismo grupo. Pero eso probablemente tendrá su razón (risas)", precisó.



Mbappé, de 22 años, aseguró que no tiene presión para disputar la Euro, pues aseguró que hay que disfrutar el fútbol y no estresarse mucho al ser una carrera tan corta.



"No supone presión para mí. Es fútbol. Y para jugar al fútbol hay que estar muy concentrado, pero también relajado. La carrera es demasiado corta para estresarse demasiado".



El delantero, quien fue campeón del mundo en el 2018, confirmó que Lucas Hernández, compañero de selección, le ha pedido fichar por el Bayern Múnich. Mbappé destacó el club bávaro, pero aseguró que, por ahora, se encuentra bien en la institución que está.



"El Bayern es uno de los cinco mejores clubes del mundo. Solo cabe felicitarles por cómo consiguen mantener la calidad de su plantilla cada año. Simplemente saben lo que hacen. Ahora se han ido Boateng y Alaba y ha llegado Upamecano, que es un excelente defensa. Tienen un concepto claro que les convierte en un gran club. Y sí: siempre son favoritos para ganar cualquier título. Así que siempre tendré que ganar contra el Bayern en el futuro si quiero ganar un trofeo... Lucas me ha dicho que venga al Bayern de Múnich. En el fútbol, nunca se sabe lo que va a pasar. Pero estoy muy contento en estos momentos",



Por último, Mbappé se refirió a Cristiano Ronaldo y Neymar. El primero, a quien admira y respeta por su gran carrera; y el segundo, a quien considera su amigo, además de ser compañero en el PSG.



Cristiano Ronaldo: "Yo era un niño que soñaba con muchas cosas. Especialmente de una carrera como la de Ronaldo. Cuando Cristiano juega, alegra a todos los que lo ven, y lo ha hecho durante 15 años. Creo que todos los aficionados al fútbol adoran a Cristiano Ronaldo. Yo era un niño normal en ese sentido".



"Cristiano ya ha hecho historia. Solo llevo cinco años jugando, así que aún no puedo compararme con él. Para mí, también es cuestión de respeto. Cristiano ha hecho tanto por el fútbol en general que no sería buen momento para hacer comparaciones. Futbolistas como él hay pocos, sólo con verlo he aprendido mucho".



Neymar: "Es uno de mis mejores amigos. Hay mucha gente que habla mal de su actitud. Tal vez sea por algunas escenas en el Mundial en las que estuvo de baja de vez en cuando. Pero puedo asegurar que realmente es buen tipo. La imagen que muchos tienen de él en su cabeza no es cierta. Creo que la gente tendría que conocerlo mejor para juzgarlo".



"Bromeamos todo el tiempo. Y nuestras vidas también están llenas de apuestas de todo tipo. Empieza cuando estamos calentando, por ejemplo, con quién va a marcar más goles en la sesión. A menudo pedimos a otros jugadores que se unan. Con una cena como apuesta. Es bueno para los dos poder motivarnos mutuamente y mantener el ánimo", finalizó.