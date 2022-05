Francia enloquece con Mbappé: ¿alguien quiere pensar en el Madrid?

La prensa francesa celebra este domingo la continuidad de su estrella futbolística, Kylian Mbappé, en el París Saint-Germain, una decisión que hace unos días hubiera parecido impensable en la capital del país y que en los últimos días se había convertido en una cuestión nacional.



La decisión se gestó "en las últimas horas", según el diario L'Equipe, que recuerda que fichar por el Real Madrid había sido la preferencia del jugador desde hacía tiempo.

El diario deportivo francés publica una portada muy explícita con el título "Francia 2-España 0", en referencia a la victoria del PSG sobre el Real Madrid con este fichaje y a la del Lyon sobre el Barcelona en la Liga de Campeones femenina. Explica que las negociaciones entre representantes de ambas partes se extendieron hasta la tarde del sábado, cuando una intervención personal del presidente del club, Nasser al Khelaifi, terminó de desbloquear la situación.



L'Equipe señala que los directivos del PSG lograron convencer a su gran estrella con dos argumentos; el primero de los cuales sería solucionar las "disfuncionalidades" del club. De hecho, el director deportivo, el brasileño Leonardo, ya recibió en la noche del sábado la noticia de que no seguirá en el cargo. El segundo sería la responsabilidad de Mbappé, que a pesar de su juventud (23 años) es el símbolo del fútbol francés, en tratar de conseguir títulos europeos con el equipo de su ciudad y de promover la liga francesa en el mundo.



Le Parisien, considerado a veces un portavoz no oficial del PSG, apunta por su parte que Mbappé ha hecho suyo el reto de llevar la Champions a París por primera vez. Además, añade que el jugador busca lograr con el PSG títulos a nivel individual, como el Balón de Oro. Con 171 goles en todas las competiciones, Mbappé es el mayor anotador en activo del PSG y querría destronar al uruguayo Edinson Cavani, detentador de la marca absoluta con 200 tantos.



Este diario recuerda también el apoyo de la afición a Mbappé a pesar de la cólera de los ultras hacia el equipo y su eliminación en octavos de final de Champions frente al Real Madrid.



El diario Le Figaro titula: "Mbappé, el hombre que ha dicho tres veces no al Real Madrid", tras su rechazo en 2012, 2017 y 2022, y recuerda la "noche perfecta" de ayer, cuando a la celebración del título liguero del PSG se sumó el anuncio de la renovación del jugador, que anotó un triplete en el último partido de la temporada ante el modesto Metz, entre el éxtasis de los aficionados parisinos.



Le Monde titula "Mbappé prolonga con el PSG y rechaza al Real Madrid", en lo que considera "una victoria francesa" para el club de la capital gala. "Jamás la prolongación de un contrato a tiempo determinado ha dado tanto que hablar ni ha ocupado tanto espacio mediático en la historia de los trabajadores franceses", resume.



