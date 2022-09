Mbappé habló del escándalo con hermanos Pogba: reveló llamada de Paul

Este martes el París Saint-Germain, de Kylian Mbappé, recibirá nada más y nada menos que a la Juventus, equipo de Paul Pogba, y todo tras un escándalo que sacudió a la Selección de Francia en los últimos días. Paul fue acusado por su propio hermano de haber hecho brujería a la estrella del club parisino, según él, para impedir que asistiera al Mundial de Qatar.



Mbappé habló con los medios previo al partido en el Parque de los Príncipes, con el que abrirán la fase de grupos de UEFA Champions League. La joya del PSG no pudo evitar la pregunta sobre el caso Pogba. Reveló que su compañero de selección lo llamó y contó detalles de la conversación.

“Me llamó y me dio la versión de los hechos", dijo Mbappé al ser consultado sobre si Paul le había dado explicaciones. "Ahora mismo prefiero confiar en la palabra de un compañero de selección. Hoy es su palabra contra la de su hermano, confiaré en mi compañero de equipo".



Para evitar ahondar en el tema y seguir respondiendo a preguntas relacionadas con el inicio de la Champions League para él y el PSG, Kylian agregó que "no es el momento de añadir nada, estoy bastante alejado de todo ello”.



Cabe recordar que este lunes la prensa en Francia contó que en la segunda audiencia a la que acudió Paul Pogba, confesó haber pagado a un brujo pero no para hacer daño a Mbappé, sino por un tema relacionado con una fundación que ayuda a niños de África.