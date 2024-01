Escándalo en el City por lío amoroso: estrella tendría dos familias

Kyle Walker, defensa del conjunto que dirige Pep Guardiola, es actualmente uno de los referentes del club gracias a sus actuaciones que le han permitido hacerse con un lugar en el once titular del club inglés.



Pero fuera del mundo deportivo, Walker habría estado llevando una doble vida que salió a la luz en los últimos días.

En conversación con el reconocido medio británico The Sun on Sunday, la modelo Lauryn Goodman reveló que sostiene una relación sentimental con el jugador inglés, a pesar de estar casado con Annie Kilner con quien tiene tres hijos.



El futbolista habría conocido a Goodman luego de haber terminado su relación con Kilner entre el 2019 y 2021, año en el que la pareja tomó la decisión de volver a unirse y casarse, sin embargo, Kyle Walker habría mantenido su romance en secreto.



De acuerdo a las declaraciones, la modelo insistía en revelar la verdad, pero Walker se negaba al ser “feliz con dos familias". Así mismo agregó que, “Yo le decía: ‘nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana’. No quería que nadie saliera herido ni causar daño, pero por el bien de todos esto tenía que salir a la luz”.



Goodman finalmente se cansó y tomó la decisión de afrontar la realidad revelándole la verdad a Annie Kilner. “El pedía a alguien que le enviara un mensaje a Annie porque sabía que él estaba afuera jugando para poder hablar con ella y decirle la verdad en privado de que Kyle era el padre de mi hija", afirmó.



Por ahora, el defensor, que se alista para jugar ante el Tottenham en el duelo válido por la cuarta ronda de la FA el próximo viernes 26 de enero, no se ha pronunciado oficialmente sobre esta situación.