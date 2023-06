¿Qué tiene que ver Kun Agüero con nuevo equipo de James? Confirmación

James Rodríguez busca equipo y aún no lo encuentra. Pero no quiere decir que no esté moviéndose y concretando otros asuntos, no necesariamente relacionados con la cancha.

El colombiano, agente libre más cotizado del mercado, sigue sin decidir dónde seguirá su carrera después de su inesperada salida de Olympiacos de Grecia, de donde salió dos meses y medio antes de la finalización de su contrato.



Se habló de Besiktas de Turquía per el propio presidente del club lo desestimó, de Boca Juniors aunque resultó ser solo un rumor, de Botafogo, Vasco da Game y Flamengo en Brasil, de Arabia Saudita, inclusive. Pero aún no hay nada concreto.



Y mientras se llega a algo, él no pierde ritmo y eso no pasa solo por su entrenamiento personalizado. De hecho, su nombre se mencionó recientemente en la Kings League, durante una transmisión en la que Sergio 'Kun' Agüero sorprendió con su fichaje.



Según el argentino, todo está encaminado. De hecho, cuando el streamer y presidente de Porcinos FC, Ibai Llanos, mencionó como descartados a Falcao y James, Agüero lo corrigió y dijo: “Hablé y James va a jugar para Kunisports, lo anuncio ahora”.



Se desconoce el momento y la cantidad de partidos que jugaría el zurdo en Kunisports pero, de confirmarse, se uniría al recién anunciado Andriy Shevchenko, a Ronaldinho, Chicharito Hernández, Joan Capdevila, Andrea Pirlo y los propios presidentes Kun Agüero e Iker Casillas, entre otros.