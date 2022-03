Kheira Hamraoui no la pasa bien en PSG: agresión, escándalo y acoso

Kheira Hamraoui, la ex '10' del FC Barcelona que fichó con el París Saint-Germain en la temporada 2021, pasa días difíciles en su club y su situación sigue haciendo ruido. Previo a la vuelta de cuartos de la UEFA Champions League Femenina frente al Bayern Munich el camerino está hecho un caos.



Según se conoció recientemente, después de la agresión que sufrió en noviembre pasado (en la que se destapó una supuesta mala relación con sus compañeras de equipo) y un escándalo que la involucró en un triangulo amoroso con el exfutbolista Eric Abidal, ahora habla del "acoso" que estaría viviendo al interior del grupo.

L'Équipe divulgó que Me Said Harir, abogado de la jugadora francesa de 32 años, envió una carta a la directiva del PSG para denunciar la actitud de algunas de sus compañeras. Una de ellas sería Aminata Diallo, quien fue investigada por la agresión que sufrió Kheira y por la que se destapó la difícil relación entre ambas. En su momento se dijo que todo respondía a un tema de "celos" y protagonismo en el equipo.



Ahora, la '10' también estaría lidiando con duras ofensas desde la tribuna por parte de un sector de la hinchada, la cual tomó partida de la situación y salió en defensa de Diallo, la misma que fue detenida en su momento como sospechosa por la agresión. Cabe recordar que a Hamraoui la interceptaron un grupo de encapuchados y la golpearon violentamente con una barra de hierro en piernas y brazos.



El abogado de Kheira informó, según L'Équipe, que su apoderada está siendo intimidada por Diallo y otras jugadoras del elenco parisino. Duras acusaciones, que sin duda abren un nuevo capitulo en esta historia que hace ruido en el fútbol femenino mundial. El PSG es señalado incluso de no hacer mucho al respecto.



Después de la agresión, la vida personal de Kheira Hamraoui quedó expuesta y estalló un escándalo. La jugadora fue involucrada en un romance con el exjugador Eric Abidal. Hayet Abidal, exesposa del exdirectivo del Barcelona, incluso la llamó "diabólica" por haberse involucrado con él cuando ellas eran amigas. La mujer hizo duras confesiones que no dejaron muy bien parada a la futbolista.



Pese a los escándalos y la difícil situación en el vestuario del París Saint-Germain, la volante francesa viene de ser titular frente al Bayern y espera estar el próximo sábado en la vuelta que será en el Parque de Los Príncipes, cuando busquen el cupo a la semifinal de la Champions Femenina.