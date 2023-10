Exjugador del Barcelona mintió para que el cuadro español lo fichara

Boateng, ya retirado en 2023, estuvo en el podcast del también exjugador inglés Rio Ferdinand, y se sinceró ante el público azulgrana afirmando que, al fichar por el conjunto español, dijo una que otra mentira para que la gente no sospechara sus gustos.

Una de las polémicas declaraciones del podcast fue que Boateng afirmó que en tono humorístico que: “tuve que decir que Messi era el mejor del mundo, pero mentí. Amo a Cristiano Ronaldo”. No obstante, también dijo que “prefería mucho más al Real Madrid antes que al Barcelona, pero si lo decía luego no podía jugar”. Todo esto durante el poco periodo que estuvo en la Ciudad Condal donde solo jugó 4 partidos y no tuvo goles ni asistencias.

Boateng siempre fue un jugador polémico, que tuvo problemas tanto futbolísticos como fuera de ella. Estuvo en equipos como el AC Milán (donde salió campeón de la serie A), Borussia Dortmund, Hertha de Berlín, entre otros.