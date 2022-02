Artistas Karol G y Becky G lanzan la tan esperada canción 'Mamiii'

Karol G ha sido noticia en los últimos días por una posible relación con el futbolista James Rodríguez, pero no ha dicho ni una palabra.

La artista se ha unido a la estadounidense Becky G y ambas han lanzado la canción 'Mamiii', una colaboración que ya es un suceso.



En menos de tres días el video ha sido tendencia en diferentes plataformas y ya tiene más de 8 millones de reproducciones y más de 700 mil comentarios.



Así suena lo nuevo de Karol G y Becky G:

Karol G

Mami, nueva canción de Karol G

Muchos especulan que la canción podría estar relacionada con Anuel AA, expareja de Karol G, específicamente cuando dice: "Lo que no sirve que no estorbe, te metiste autogol por torpe, te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores", dice un fragmento de 'Mamiii'.