Benzema y su orgullo al ganar el Balón de Oro: ‘encontré motivación’

El 17 de octubre de 2022 pasará a la historia para Karim Benzema, pues paso a ganar el premio al mejor jugador del mundo gracias a su buena temporada con Real Madrid y años de constancia siendo figura en el club madrileño.



Por ello, luego de recibir el Balón de Oro con un estilo elegante, el francés habló de lo que significó ganar este premio individual, que resultó ser el reconocimiento más grande en toda su carrera deportiva hasta ahora.



“Estoy muy orgulloso y me acuerdo cuando era un niño. Para mí era un sueño como el de cualquier niño, esto siempre lo he tenido en la cabeza, pero después encontré motivación”, dijo Karim Benzema sorprendido al recibir el Balón de Oro de la mano de su extécnico Zidane.



Igualmente, Benzema entregó el reconocimiento a otros que han hecho de su carrera deportiva, pues gracias a que compartió con grandes técnicos y jugadores, lo hicieron mejor en cada temporada.



“He tenido buenos modelos en mi vida: Zidane, Ronaldo, entre otros. Es fruto de mucho trabajo, entrenamiento, esfuerzo y sobre todo es perseguir un sueño que tenía en la cabeza desde niño. Todo es posible, para mí ha sido muy difícil. Lo he conseguido, no ha sido fácil”, mencionó el francés en la ceremonia.



Finalmente, el delantero de Real Madrid habló de su selección, pues también gracias a ella logró sumar más experiencia y ayudó a marcar diferencia en la actual campeona del mundo. “Jugar al fútbol lo mejor posible e intentar conseguir este trofeo. Estoy orgulloso de mi trayectoria.

Ahora, Karim Benzema tendrá que revalidar ese Balón de Oro con otra temporada exitosa en Real Madrid y ser clave en el Mundial de Qatar 2022 con Francia