No se quedó callado: esta fue la confesión de Kaká luego del divorcio

En los últimos días se dio a conocer la dura confesión de la exesposa de Kaká, Caroline Celico, quien afirmó que dejó al exfutbolista porque era un ser perfecto y que no se sentía cómoda estando al lado de él.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, confirmó Celico cuando le preguntaron.

Sin embargo, el que resultó hablando sobre lo que dijo Celico fue el propio Kaká, quien también dejó sus declaraciones tras lo que había dicho su exmujer días anteriores, a lo que respondió que no era una buena opción por parte de Dios.

Así fue como el ganador del balón de oro en 2007 habló en una entrevista, y declaró que está situación ocurrió justo a finales del 2015, cuando Kaká hacía parte del Orlando City de la MLS.

“En 2015 yo estaba casado, y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería estar casada. Me dijo: ‘No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio’. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, y ella pidió volver a Brasil. Sus palabras fueron: ‘Quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada’”, afirmó inicialmente el exjugador del Milán y Real Madrid.

“Leí un libro de 40 días llamado ‘Prova de Fogo’, que es genial y recomiendo a cualquiera que tenga problemas de matrimonio. Hice todo lo posible para que el divorcio no ocurriera, porque es ahí donde surge el conflicto del cristiano”.

Más allá de su firme convencimiento con el cristianismo, Kaká no pudo evitar que Caroline Celico se terminara separando de él, teniendo en cuenta los factores ya mencionado, y en su momento el brasileño reaccionó de esta manera.

“Me quedé un año soltero, tratando de asimilar la situación y llevándola como cristiano, hablando con los pastores, porque la Biblia te dice que no te divorcies y yo estaba ahí, divorciándome”.