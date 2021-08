¡Gran gesto del alemán! Havertz donará sus guayos para una buena causa

Kai Havertz, el internacional alemán que actualmente juega para el Chelsea de Inglaterra, subastará las botas con las que disputará el encuentro del domingo ante el Arsenal para recaudar fondos y así ayudar a los damnificados de las inundaciones que en julio pasado afectaron al estado germano de Renania del Norte-Wesfalia, el mismo en el que nació y donde actualmente vive parte de su familia.

"Familias y personas que lo pierden todo: sus hogares, su ropa, su mascota. Nunca podría imaginar que algo así sucediera en Alemania, con tanta gente muriendo, simplemente fue horrible", expresó el mediocampista de 22 años natural de Alsdorf (ciudad alemana cerca a la frontera con Bélgica y Países Bajos) en una entrevista publicada este viernes por el diario británico 'The Guardian'.



El jugador que en mayo pasado anotó el gol que le dio a los 'Blues' el título de la Champions League en Oporto decidió usar su voz para incentivar las ayudas hacia este territorio, realizó una donación de 200.000 euros a la Cruz Roja Alemana y diseñó un par de botas con los colores de la bandera de su región (verde, blanco y rojo) con las que disputará el derbi ante el Arsenal, las cuales serán subastadas y el dinero obtenido se destinará a la misma organización.



"La situación sigue siendo muy mala. La gente vive ahora en refugios de acogida, durmiendo con cientos de personas en un dormitorio y me parece que todo el mundo ya se ha olvidado de eso", señaló el ex Bayer Leverkusen, que de la mano de la marca norteamericana Nike, comercializará otros 99 pares de su diseño y con lo recaudado ayudará a la reconstrucción de esta comunidad en la que perdieron la vida más de 180 personas.



Havertz puso sobre la mesa el tema de la crisis climática y su deseo de intervenir más en esta problemática. "No estoy muy metido en estos temas, pero quiero involucrarme más en los próximos años. Los animales significan mucho para mí y con ellos la naturaleza y el clima, por eso para mí son muy importantes", confesó Kai, que hoy vive junto a su perro Baloo y que creció rodeado de conejos, gatos, caballos y burros, sus animales favoritos.



El Chelsea irá este domingo al Emirates Stadium para enfrentarse al Arsenal en la segunda jornada de la Premier League 2021-22 y allí estará Havertz luciendo las botas con las que espera contribuir a la reparación de un territorio que desde julio atraviesa sus más difíciles días.



