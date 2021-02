¡Prepárate para la pantalla Cuadrado! Juventus llega a Amazon Prime

Un equipo con Cristiano Ronaldo en la nómina difícilmente se pueda dar el lujo de evitar las cámaras en los camerinos, en las charlas técnicas, en la intimidad.

Por eso era de esperarse el anuncio de Juventus sobre su participación en la famosa serie 'All or Nothing', que se emitirá este mismo año 2021 en Amazon Prime Video.



El club ya había estado en Netflix, en la serie 'First Team' en 2018, pero ahora estrenará este formato, que ha develado, entre otras, la intimidad del vestuario de Tottenham, con José Mourinho.



Los 'bianconeri' ya fueron protagonistas de una serie de Netflix, "First Team", durante la temporada 2017/18, y ahora abrirán las puertas a la competencia.



"Tenemos muchas ganas de mostrarle al mundo qué es realmente la marca Juventus y lo que significa de verdad. Será posible gracias a la calidad y el estilo de All or Nothing", dijo Giorgio Ricci, responsable de la alianza en el club.



De esta manera, escenas como Cristiano Ronaldo en modo 'panita' de Juan Guillermo Cuadrado y otras intimidades quedarán pronto al descubierto.