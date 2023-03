‘Junior tiene un maleficio, precisa un exorcismo’: ¿Por eso la crisis?

Junior de Barranquilla no puede salir de la crisis deportiva en la Liga BetPlay Dimayor I-2023. Este domingo estaba ganándole 0-2 a Unión Magdalena en Santa Marta, pero increíblemente dejó escapar la victoria y fue empate 2-2 en clásico de la fecha 10.



Con el nombramiento de Hernán Darío Gómez, la situación no ha mejorado: se sigue hablando de indisciplina y de mala preparación física, temas sumados a la polémica lesión de Juan Fernando Quintero, quien se fue a la Selección Colombia.



¿Cómo salir de la crisis en Junior? Pues en la Emisora Atlántico 1070 am, decidieron encontrar explicación más allá de lo que vemos; esta vez no consultaron con un exfutbolista o referente, un entrenador o preparador físico, sino con un especialista en temas más místicos.



En la popular emisora contactaron al clarividente y mentalista Milciades Arias, quien sentenció que “Junior tiene un maleficio, necesita de un exorcismo, 10 millas náuticas adentro”.



El conjuro que tendría el club barranquillero se lo habrían hecho en noviembre de 2022, y es lo que impide la reacción del plantel tiburón.



“Eso se hubiese hecho hace rato si me hubieran ‘parado bolas’. Se lo he dicho a dos personas que están dentro del equipo, se los he comentado y me dicen que ellos no creen en eso, porque todos los jugadores son evangélicos, y les dije: yo he curado hasta pastores”, añadió el reconocido clarividente, graduado en Manaos, Brasil.



El ocultista afirmó que en su círculo cercano, y en charlas con otros periodistas, ha venido vaticinando la crisis: “Yo le comenté a muchos periodistas que Junior va a arrancar mal; dije que iba a sacar tres puntos de 15 posibles; que el sexto partido lo iba a ganar (Equidad) y que el séptimo lo perdía (América)… Yo llamé al club y me dijeron que no creían en esas pendejadas”.



“El equipo está enterrado a 10 millas náuticas desde noviembre de 2022. Hay que hacer algo para poder libertarlo. Hay que hacer un desintegro, pero está a 10 millas náuticas, y no cualquiera lo puede hacer”, apuntó Milciades.



El mentalista y naturista Milciades Arias advirtió que al Atlético Junior hay que realizarle un exorcismo para sacarlo de la mala racha en que se encuentra.

Afirmó que el Junior desde el mes de noviembre se encuentra enterrado a 10 millas náuticas. @AtlanticoEmi pic.twitter.com/aQMEqhrjZQ — Jorge Cura Amar (@jorgecura1070) March 27, 2023

El mentalista, y naturista, dice que necesita hablar directamente con el cuerpo técnico o los dirigentes del Junior.



Además, anticipó el resultado del próximo partido: Milciades aseguró que Junior perderá 0-1 con Alianza Petrolera en el Metropolitano. “Si eso no sucede rompo el carné y el diploma. Como dice Poncho Zuleta, yo puedo ‘voltear la arepa’, pero como no se dejan ayudar, entonces hay que darle pa’ lante. Pa’ lante es para allá”.



Terminó diciendo que para desintegrar el maleficio se tiene que llegar por vía marítima. “Eso lo hicieron vía aérea, pero hay que hacer por el mar para poder contrarrestarlo. Y no lo puede hacer cualquier persona”.