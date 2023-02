‘Junior es un equipo de provincia’: hinchas estallan contra periodista

Junior de Barranquilla empezó mal el 2023 y todavía no ha ganado en la Liga BetPlay I. El equipo que dirige el técnico Arturo Reyes tiene 2 empates y una derrota en tres jornadas, y ha dejado un sinsabor por su estilo de juego.



Cabe recordar que el tiburón fue uno de los clubes que más refuerzos contrató para esta temporada; y como frutilla del postre realizó un millonario fichaje con Juan Fernando Quintero. Sin embargo, el equipo no despega y sus hinchas ya critican y piden la salida del entrenador.



No obstante al descontento, los aficionados del Junior parecen estar unidos en contra del periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, pues este lunes 6 de febrero hizo una polémica crítica a la gestión del club de la Costa Atlántica.



‘Pacho’ Vélez habló en EQUIPO F, programa estrella de los lunes en ESPN, y tuvo fuertes palabras para analizar lo hecho en Junior por parte de los dirigentes.



“Junior es un equipo con mentalidad de provincia, no ha sabido dar el salto de calidad y convertirse en un equipo grande. En Junior se toman decisiones como en un pueblo, no tiene la grandeza de un equipo que está llamado a planificar una competencia. Se dejan llevar por los sentimientos, no saben estructurar un plan”, dijo Vélez.



“¿Es un equipo chico con plata?, preguntó Faustino Asprilla, y Vélez le dijo: “Puede ser”.



“Junior, con el dinero que tiene, con la afición que tiene, con el estadio tiene, con la importancia regional que tiene, debería ser un equipo estructurado de una manera distinta, y no manejado al vaivén de la calentura…¡Dejen trabajar a Arturo Reyes todo el torneo!”, añadió ‘Pacho’.



Los aficionados de Junior, así como las cuentas partidarias, han reaccionado en Twitter.