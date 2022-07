Denuncian absurdo código de vestuario para ver a Junior: ¡hay amenaza!

Un hecho fuera de toda proporción armó un gran debate en Barranquilla, donde una aficionada denunció que fue amenazada por otras mujeres por usar shorts en el estadio Metropolitano, durante el encuentro entre Atlético Junior e Independiente Santa Fe (2-0) por la Liga Betplay.

Según dijo la afectada en Twitter, quiso asistir a la tribuna popular, donde suele ubicarse la barra Frente Rojiblanco Sur, pero entonces fue amenazada, tristemente por otras mujeres.



“Fui a sur baja y se me acercaron tres viejas a decirme que me iban a dañar las piernas (no ellas, sino otras) por haber ido en short, ¿a son de qué?”, afirmó.



En un hilo, la denunciante publicó un pantallazo de un chat de whatsapp en el que se ha difundido un supuesto código de vestuario, al parecer ordenado por un grupo de mujeres integrantes de la barra.

Presunto código de vestuario, barra de Junior Foto: Tomado de www.eltiempo.com

La imagen dice ‘Los ovarios también tienen aguante’, y detalla el supuesto código que se usará en la barra: “para tener en cuenta, mujeres. Tienen prohibido: asistir a la tribuna sur localidad baja en ‘shores’ o faldas, asistir a la tribuna sur baja en sandalias o chancletas y asistir a la tribuna sur baja en camisas cortas y menos hacerle nudo a la camisa de Junior”. La sanción, según el texto, es clara: “serán retiradas de la tribuna”.



Para la denunciante es una restricción perfectamente reprochable: “Está bien que sean ya viejas de la barra y que tengan tiempo ahí, pero poner reglas de cómo ir vestida y qué cosas sí puedes ponerte y qué cosas no, porque entonces te harán daño… ¡No puede ser posible!”, dijo.



En ese sentido, otras mujeres denunciaron que habían sido intimidadas de la misma manera en la misma tribuna y en redes sociales algunas afirmaron que las tiene sin cuidado el presunto código de vestuario:

Te entiendo, a mí también me pasó el 8 de diciembre, se me acercó una a decirme que me fuera para sur alta porque estaba en short y que no podía estar ahí, me aclaró que ella me lo decía de buenas maneras, pero que podían llegar otras sin decirme nada y atacarme — Suset👑 (@Kzambranop) July 24, 2022

Que es esa vaina que no puede ir una en short al estadio a ver a #Junior ... que es eso entre mujeres ahhhh? Con el cule de calor que hace y va a estar una en jean, pero los manes si pueden ir en pantaloneta? Dejen la inseguridad .... Así voy y qué!? pic.twitter.com/PQ0Cpx3Nds — Samy Cantillo 💗💜💙 (@samy_cantillo) July 25, 2022

la camiseta del junior me hace ver más linda, y en short aún más pic.twitter.com/HB6AFNGvxf — Lina Dangon 🤍 (@LinaDangon) July 26, 2022



Barra acepta polémico código



En declaraciones a El Tiempo Barranquilla, Gabriel Vallejo, líder de le citada barra, explicó que el código de vestimenta efectivamente existe para las integrantes de este sector de la hinchada y presentó disculpas a las mujeres afectadas.



“De pronto sí le llamaron la atención y le dijeron ‘aquí no puedes estar en short, porque estas son reglas que nosotros tenemos, pero que la hayan amenazado no creo, que le iban a rajar las piernas no creo, estoy completamente seguro”, dijo.



"Al estadio pueden ir como quieran, no sé por qué esas integrantes del Frente Rojiblanco le dijeron que no podía ir en short. Me gustaría conocer a la muchacha y, si es así, presentarle disculpas", añadió, al tiempo que deseó hablar con la denunciante para decirle personalmente su opinión.