Comesaña contestó a ‘Arriero’ Herrera por pedido de Dayro a Selección

Julio Comesaña es voz autorizada para hablar del fútbol colombiano. El estratega uruguayo ha tenido una extensa experiencia en el rentado nacional sobre todo en el Junior de Barranquilla donde prácticamente lo ha ganado todo.



Pues bien, el DT, actualmente sin equipo, opinó de varios temas y uno de ellos fue el pedido del técnico Hernán Darío Herrera sobre llevar a Dayro Moreno a la Selección y homenajearlo tras igualar el récord histórico de goles de la Liga con 224 tantos.



Comesaña fue tajante y en diálogo con El Heraldo aseguró que la tricolor no es el lugar para hacer homenajes.

“Con todo respeto por Hernán Darío, yo creo que la Selección no es para homenajes, salvo que hagan un día un partido amistoso y lo homenajeen. Pero la Selección no es para eso”, dijo el charrúa.



Por su parte y siguiendo con el tema Selección opinó sobre lo dicho por Jorge Luis Pinto donde comparó a Marco Pérez con Robert Lewandowski y que sería una gran opción para el seleccionado.



“Yo no sé, yo no me puse a pensar en una comparación con Lewandowski, pero, por ejemplo, nosotros podríamos decir también que Dayro (Moreno) podría estar en la Selección porque juega en un equipo que genera menos situaciones, y, sin embargo, siempre está ahí arriba anotando, pero no es un año ni ahora, es siempre. Donde sea, gol de Dayro, de tiro libre, de penal, de cabeza, como venga. Y juega solito por allá arriba. Pero a mí no me gusta que se pida a un jugador para la Selección cuando está jugando en este nivel acá, ya cuando vamos a un par de escalones más arriba, es otra historia. Lo de aquí no es una referencia. Sin querer decir que lo de aquí no es bueno”, señaló.



Finalmente, opinó sobre el buen momento de Miguel Borja y criticó algunos aspectos del delantero pese a ser un goleador nato.



“Lo que pasa con Borja es que hace goles, pero es un caminador, cuando se pierde la pelota a veces lo veo ahí reaccionando más rápido y va a pelear a los arqueros. Borja tiene buenas condiciones, es muy bravo como atacante, es bravo para piques cortos o distancias largas con pocos pases, se ubica muy bien en el área, define bien de cabeza, con derecha, con izquierda. Colabora poco después cuando ya no se tiene la pelota, pero allá en Argentina, si no hace eso, no puede jugar. No jugaba. Yo ahí vi a Juanfer (Quintero) en el partido Boca-Racing y hizo un pique para anotar un gol. Después empiezan con ese trotecito que no, ya eso no va más, no se puede”, concluyó.