Falcioni destapó increíble orden que le dieron los Rodríguez Orejuela

Julio César Falcioni es uno de los porteros más recordados por la afición del América de Cali. El arraigo del argentino, con la escuadra caleña, va al punto que sigue recordando, con bastante aprecio. Pues en su paso por Colombia, fue parte de aquella conquista del pentacampeonato escarlata, de 1982 a 1986.



Ahora, como entrenador de Independiente, estuvo en una entrevista en la televisión argentina, donde recordó un evento que le ocurrió en Cali, en su época como jugador. Cabe recordar que en Colombia, en los años 80, se vivieron momentos complejos, a causa de la violencia y la entrada de los carteles de droga.



Como es de conocimiento público, América fue propiedad de los hermanos Rodríguez Orejuela, que tiempo después, serían capturados. Desembocando en las complicaciones para la escuadra, que terminó en la famosa lista Clinton.



El exportero y ahora entrenador de Independiente, recordó un suceso que vivió en la capital del Valle del Cauca, con unos aficionados del Deportivo Cali “Iba en el auto, me putearon unos hinchas del Deportivo Cali, entonces me bajé. Había seis o siete, me bajé. Se vinieron todos y me subí al carro de nuevo, fui a la casa tomé una 357 (pistola) que tenía y me devolví. Estaban todos juntos, cuando me vieron con el arma, se abrieron todos y quedé solo”.



Además, contó cómo los amenazó y lo que ocurrió con Miguel Rodríguez Orejuela “Al otro día, me llama don Miguel, el dueño del equipo. Dije, me va a echar. Que cagadón que hice. Llegó y me dijo: ‘la próxima vez que tengas un revolver en la mano y no tires, tienes problemas conmigo”.