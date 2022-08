Julián Téllez tuvo fuerte encontrón con José Hugo Illera en vivo

Picante inicio de semana en el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports. El exfutbolista Julián Téllez protagonizó una fuerte discusión con el periodista José Hugo Illera. Lo que inició como un debate por el tema Juan Cruz Real en Junior de Barranquilla, terminó con una discusión a nivel personal entre ambos.

La polémica inició cuando se puso sobre la mesa el tema Junior, luego de que el domingo, con un Metropolitano repleto, cayera 1-2 frente al Once Caldas. Derrota que muchos consideraban crucial para definir la salida del discutido entrenador Juan Cruz Real.



En este orden de ideas, Eduardo Luis afirmó que el cuadro tiburón suele fallar en situaciones de vital importancia y eso quedó demostrado frente al Once, cuando “jugó mejor” y aún así no pudo sacar los tres puntos.



Ante esto, Illera dijo que “si te gana un equipo que no está bien, algo mal está en tu equipo”. Declaración que tanto Eduardo Luis como Téllez criticaron. “No tienes ni idea de fútbol”, sentenciaron ambos.



Allí empezó el pleito. Illera entendió que dicha frase únicamente la había dicho Téllez y explotó: “Julián, si tú eres el único que sabe de fútbol, a partir de este momento entrego información y no debatimos... habla tú solo entonces, viejo”.



A pesar de ello, el ‘Matador’ insistía en que criticaba a su compañero porque en el fútbol “no siempre cuando eres mejor, ganas”. Pero esto solo agravó la situación. Illera siguió hablando con enojo hasta que el exfutbolista se cansó.



“Ven te digo una cosa, José Hugo. Dejá de agarrarla conmigo todo el tiempo y todos los días. Cada vez que sales te las estás agarrando conmigo. Acá Eduardo te está diciendo lo mismo y no sos capaz de decirlo”.



Con la tensión tan arriba, le tocó meterse al también panelista Mariano Olsen para bajar los ánimos. Así mismo, más adelante Eduardo Luis valoró el trabajo de Illera como corresponsal el Barranquilla y lo felicitó por dar su opinión en debate. Eso sí aclaró que no podía volverse algo personal.



Vea acá la polémica: