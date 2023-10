Periodista acusa por Cano en Colombia: 'fuimos agrandados y xenófobos'

Lo que pudo ser y no fue, capítulo dos millones. La Selección Colombia pudo tener a uno de los mejores delanteros del mundo, pero no sucedió nunca. Ya está... ¿O no?

La historia del momento tiene que ver con Germán Cano, el héroe de la clasificación de Fluminense a la final de la Copa Libertadores 2023, el que le pisó los talones a Haaland en el top de artilleros mundiales, el que en Independiente Medellín hizo historia y potenció su carrera a un punto impensable...



Pensar que pudo lucir la camiseta tricolor... Sí, así tal cual. En su estadía en la capital antioqueña llegó a iniciar el trámite pero no logró terminarlo, una situación que, según acusó un periodista, fue culpa de los propios colombianos.



Julián Céspedes denunció, citando una entrevista al delantero en Win Sports de 2019, que si Cano no llegó, la culpa fue del país: "Fuimos dormidos, agrandados, pendejos y hasta xenófobos con Cano. Aquí fueron sus primeras declaraciones con el tema Selección Colombia... Lo hablamos mucho antes y lo veía posible, no quería hacer su intención pública hasta que estuviera adelantada. Demostró condiciones en cada estadio que visitó. Eso no bastó y los ‘transparentes’ decían “tenemos mejores”. Hoy es finalista de Libertadores con números impresionantes", dijo el periodista en su cuenta de X.



"Reconozcamos, dejamos volar a un monstruo que pudo darnos muchas alegrías con la tricolor, un monstruo que pudo llevarnos al mundial anterior. Nos ganó el Ego", acusó.

Fuimos dormidos, agrandados, pendejos y hasta xenófobos con @Germancanoofi

👇Aquí fueron sus primeras declaraciones con el tema @FCFSeleccionCol lo hablamos mucho antes y lo veía posible, no quería hacer su intención pública hasta que estuviera adelantada.



Vale recordar que el propio Cano contó que su naturalización en el país no se dio porque le faltaron un par de meses para completar el mínimo tiempo requerido. Su motivación fue una oferta astronómica del fútbol brasileño, donde hoy triunfa. La realidad es que nunca fue colombiano, nunca pudo ser considerado.



“Eso ya es un tema cerrado. En su momento yo quería porque ocupaba un cupo menos de extranjero en el Medellín, que es mi casa y quiero mucho a la institución, pero debía estar mínimo dos años en Colombia y por cuestiones laborales no se pudo dar. Además, no recibí llamado alguno de algún seleccionador. Por ahora sigo acá en Fluminense, jugando y dando lo mejor por el club”, dijo recientemente el propio Cano.