Jugador pidió matrimonio: curiosa reacción por un actor inesperado

La insólita acción ocurrió en Polonia en medio de un partido liguero. La efusividad por celebrar un gol terminó en empujones y en una pelea por culpa de un funcionario de seguridad que dañó el lindo momento que estaba viviendo un futbolista. Contagiado por anotar su tanto, se dirigió a un costado por donde estaba su novia Se arrodilló pidiéndole matrimonio, pero todo culminó mal.

Afortunadamente, su novia le aceptó, pues como no, si el futbolista la defendió cuando el hombre encargado de la seguridad arremetió contra ella empujándola. La reacción fue instantánea, contagiado por el momento, dejó de arrodillarse y se creó una riña entre sus compañeros y el funcionario, además del jugador que defendió su amor cuando vio el fuerte empujón a su prometida.



En un momento en el que el partido pasó a un segundo plano y todos entendieron lo que quería el jugador, apareció el curioso actor del miembro de seguridad que truncó la propuesta matrimonial. Se interpuso al pedido del hombre para con su novia y se empezaron a encarar cuando el funcionario empujó a la mujer. Fue el único que no entendió nada, y el árbitro y los compañeros del deportista lo rodearon mientras formalizaban el pedido de matrimonio. Sin duda alguna, los videos del suceso no demoraron en hacerse virales.