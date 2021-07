¡Desapego a lo material! El futbolista que vendió su medalla olímpica

El fútbol en los Juegos Olímpicos es uno de los eventos más esperados, no solo por lo que causa en si el deporte, sino por las grandes figuras y emergentes que se ven en estas justas. La participación de los sudamericanos ha estado marcada por Argentina y Brasil, ganadores en varias ocasiones de las preseas, además, están en la disputa en Tokio 2020.



Pero el recuerdo ahora se sitúa en las Olimpiadas de Atlanta 1996, donde Brasil terminó con el bronce, tras caer en las semifinales con Nigeria. Una selección llena de figuras, entre los que se destacan Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Dida, Roberto Carlos, Juninho, entre otros.



Uno de los participantes, fue Amaral, quien jugó para Gremio, Palmeiras, Corinthians, Besiktas, Parma, Benfica, entre otros. En una entrevista que dio para UOL Noticias, afirmó haber vendido la medalla que ganó con Brasil en los Juegos Olímpicos de 1996.



“Hubo un coleccionista, no puedo revelar su nombre y me dijo ‘te compro una camiseta ¿qué tienes para vender’ le dije que tengo un trofeo del Brasileirao, Copa Italia y una medalla olímpica que gané en Atlanta, me comentó ‘envía una foto para que pueda ver el estado de la medalla’ se la envié y me dijo ‘es muy hermosa’ incluso le puse un limón para que brille”.



El exjugador afirmó que vendió la medalla por más de 20 mil reales, pero no quiso precisar la cifra. Agregó que nunca se encariñó con algo, no vio necesario tener la medalla en su casa.