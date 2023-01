Riquelme recordó los gestos de Messi a van Gaal: 'No lo podés hacer'

Después de un mes de la obtención del título de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, la polémica del partido entre Argentina y Países Bajos nunca va a olvidarse, más porque Lionel Messi ganó el reconocimiento de un Martín Fierro por el video viral del "¿Qué mirás bobo? Andá pa allá", a Wout Weghorst, pero sin duda alguna, no es el único acontecimiento de ese compromiso del que todavía se sigue hablando. La celebración airada de varios jugadores en contra de los futbolistas neerlandeses también desató la polémica.



Si se habal de reacciones y provocaciones, también habría que hablar del gol de Lionel Messi que en su gol que le daba la victoria a la selección de Argentina hizo un gesto que poco o nada gustó al estratega de Países Bajos, Louis van Gaal.

El gol de Lionel Messi con su celebración también fueron polémicas en contra del director técnico Louis van Gaal por unas declaraciones del estratega que tampoco calaron bien en Argentina con respecto al Mundial de Rusia 2018 donde los argentinos fueron eliminados en octavos de final. No fue la mejor Copa del Mundo que tuvo Lionel y van Gaal dijo que ni la tocó en ese certamen, unas palabras que fueron calladas por el título cuatro años más tarde y que también consumaron la eliminación naranja en cuartos de final.



Juan Román Riquelme, que siempre celebraba haciendo gestos del famoso personaje italiano, Topo Gigio como retando al estadio, Lionel Messi copió esa celebración de otro '10' y el exjugador y ahora vicepresidente de Boca Juniors explicó el por qué de esa reacción del estelar futbolista del Paris Saint-Germain. En diálogo con ESPN, Riquelme dijo, "no sé qué había declarado, creo que fue que en el Mundial pasado no la había tocado... qué va a hacer. Hay cosas que no pueden pasar en el fútbol y al mejor no lo podés hacer enojar", fue lo primero que referenció Juan Román.



Riquelme no tuvo la mejor relación tampoco con Louis van Gaal en su etapa en el FC Barcelona. Añadió a lo de Lionel Messi, "es preferible besarlo, abrazarlo si no te quiere atacar, si lo hacés enojar es peor, al mejor no tenés chances de ganarle, es imposible. Así que creo que la declaración de van Gaal para Argentina fue muy bueno. A Messi enojado es imposible ganarle".



Luego explicó el por qué es imposible ganarle a Lionel Messi, "es una ventaja. Messi se enoja y no es como otros jugadores que por ahí cuando se enojan tienen chances de que se hagan expulsar. Hay jugadores que vos los hacés enojar y corren el riesgo que se van para otro lado y se hacen expulsar, Messi no se enoja de esa manera. No pega una patada, no hace nada, él se enoja jugando a la pelota".